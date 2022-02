Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (07.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (BoA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Kein Geringerer als Investment-Legende Warren Buffet habe im Sommer 2020 seine Anteile an der Bank of America signifikant aufgestockt. Und mit Blick auf die nachfolgende Kursperformance sei das keine schlechte Idee gewesen. Äußerst positiv sähen aktuell auch die Analysten von Wells Fargo den US-Banken-Titel.Deren Top-Banken-Analyst Mike Mayo hebe nämlich sein Kursziel für die BoA-Aktie von 63 auf 66 Dollar an, die höchste Wall-Street-Prognose, wie CBNC am Montag berichte. Demnach hätte das Papier ein Aufwärtspotenzial von rund 37 Dollar gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Mayo habe zudem sein "Übergewichten"-Rating für die Aktie bekräftigt."Wir sind der Meinung, dass BoA in einem Umfeld steigender Zinsen ein zu geringes Kurs-Potenzial aufweist", so Mayo in einer Mitteilung vom Montag.Bankaktien hätten in diesem Jahr eine überdurchschnittliche Performance erzielt, da die Anleger mit einer Erholung des Kreditwachstums und Zinserhöhungen durch die US-Notenbank (FED) im Jahr 2022 rechnen würden. Höhere Zinssätze würden höhere Margen und damit mehr Gewinn für die Geldhäuser bedeuten.Die Bank of America-Aktie könne von der positiven Analystenstimme profitieren und gewinne im frühen US-Handel 0,6 Prozent auf 48,58 Dollar.Die Bank of America sei gut im Geschäft. Das hätten auch die jüngsten Zahlen gezeigt. Zudem dürfte die Zinswende der US-Bank in der Tat hervorragend in die Karten spielen.Kurzum: Dabei bleiben und Gewinne einfach laufen lassen, zumal auch das Chartbild gut aussieht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel für die Bank of America-Aktie laute 60,00 Euro. (Analyse vom 07.02.2022)