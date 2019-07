Xetra-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (17.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktir der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) die Lupe.Auch die großen US-Geldhäuser würden die anhaltende Flaute im Handel mit Wertpapieren spüren. Im Gegensatz zu Deutscher Bank oder Commerzbank würden sie es aber trotzdem schaffen, Quartal für Quartal Milliardengewinne einzufahren - so auch die Bank of America, die am Mittwoch ihre Zwischenbilanz für das Q2 veröffentlicht habe.Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum habe die Bank of America ihren Gewinn in Q2 um acht Prozent auf 7,35 Milliarden Dollar erhöhen können. Das EPS habe bei 75 Cent gelegen. Die Erträge seien um knapp drei Prozent auf 23,1 Milliarden Dollar gestiegen.Wie zuvor schon Citi, Goldman Sachs und JPMorgan habe auch Bank of America deutliche Einbußen im Investmentbanking und dem Handelsgeschäft verzeichnet. Das starke Privatkundengeschäft mit Verbraucherkrediten und Spareinlagen habe dies aber mehr als ausgleichen können.Aufgrund der boomenden Wirtschaft und dem robusten Arbeitsmarkt im Land hätten die US-Geldhäuser dabei allesamt vom starken Kreditwachstum profitiert. Unterstützend hinzu kämen die Zinserhöhungen der FED seit Ende 2015.Ungeachtet dessen und der Sorgen vor weiteren Zinssenkungen kann die Aktie der Bank of America nach den Zahlen am Mittwochnachmittag rund ein Prozent zulegen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Hierzulande müssten die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank indes einen Teil ihrer jüngsten Gewinne abgeben. Als letzte der großen US-Banken werde am Donnerstag noch Morgan Stanley die Q2-Bilanz vorlegen. (Analyse vom 17.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bank of America-Aktie: