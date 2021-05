NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

42,16 USD -1,36% (18.05.2021)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (19.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bank of America (BofA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Börsen würden weiter volatil bleiben, die Angst vor höheren Inflationsraten weiche nicht. Das wecke die Erwartung mittelfristig steigender Zinsen. Nicht nur das treibe die Aktie der Bank of America auf die höchsten Niveaus seit 2008. Da sich die Konjunktur erheblich besser als gedacht entwickle, werde die Hoffnung auf höhere Ausschüttungen geschürt.Die US-Wirtschaft laufe unter Volldampf, der Aufschwung sei längst da. Der Internationale Währungsfonds rechne im laufenden Jahr mit einem BIP-Zuwachs von 6,5 Prozent. Neben aufgestautem Konsum werde die Erholung von der Kreditvergabe der Finanzinstitute getragen. Einer der größten Player im Darlehensgeschäft sei dabei die Bank of America. Nach jüngsten Zahlen würde das Nettozinseinkommen bei einem Anstieg der Zinsen um ein Prozent um bis zu 8,30 Milliarden Dollar zulegen. Da die Renditen am Anleihemarkt aufgrund steigender Inflationssorgen seit Jahreswechsel stark zugenommen hätten, dürfte die Bank in Q2 hier mehr umgesetzt haben.Würden Kreditausfälle auf breiter Front wie im vergangenen Jahr drohen, dann müssten Geldhäuser dafür Kapital zurücklegen. Die Risikovorsorge bei den US-Banken sei dementsprechend 2020 aufgrund der Pandemie stark angestiegen. Nun entwickle sich die Wirtschaft aber besser als gedacht und es sei wahrscheinlich, dass ein Teil der Reserven an die Aktionäre zurückgegeben werde. Die Bank of America habe derzeit noch mehr als 16 Milliarden Dollar für diesen Fall auf der hohen Kante.Es sehe derzeit aber nicht danach aus, dass der Betrag annährend für Kreditausfälle benötigt werde. Im Gegenteil sei damit zu rechnen, dass ein guter Teil davon in den kommenden Quartalen an die Aktionäre ausgeschüttet werde. Die Bank habe zwar die Dividende sukzessive in den letzten Jahren erhöht. Die Quartalsausschüttung von 18 Cent ergebe auf das Jahr hochgerechnet indes nur eine Rendite von 1,7 Prozent. Hier sei also noch deutlich Luft nach oben, ebenso bei den Rückkäufen eigener Aktien. Mehr Klarheit bringe der FED Stress Test im Juni, der das Minimum beim Eigenkapital und somit die Ausschüttungen festlege.