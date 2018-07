ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (17.07.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis habe in Q2/2018 mit 6,47 (Vj.: 4,75) Mrd. USD die Analystenerwartung um rund 3% übertroffen. Bedingt durch weitere Fortschritte auf der Kostenseite (Aufwands-Ertragsquote: 58,4% (Vj.: 60,6%)) sowie eines starken Privatkundengeschäfts (Segmenterträge: +8% y/y auf 9,21 Mrd. USD; dabei Zinsüberschuss: +11% y/y auf 6,62 Mrd. USD) hätten Rießelmann die Q2-Zahlen überzeugen können. Darüber hinaus habe Bank of America - vergleichbar zu J.P. Morgan - im Handelsgeschäft von der erhöhten Volatilität im Juni profitiert, nachdem Ende Mai noch stagnierende Handelsumsätze in Aussicht gestellt worden seien.Das Momentum bei den Kreditausleihungen (+5% y/y im Kerngeschäft) und beim Zinsüberschuss (+5% y/y (+/-0% q/q)) lasse sich in den nächsten Quartalen vermutlich nicht aufrechterhalten, insbesondere falls sich die Zinsstrukturkurve weiter abflache. Bank of America selbst gehe von einem parallelen Anstieg der Zinsstrukturkurve um 100 Basispunkte mit einem zusätzlichen Zinsüberschuss von 2,8 Mrd. USD in den kommenden zwölf Monaten aus. Jedoch dürfte das Kapitalmarktgeschäft ausreichend Kompensation bieten.Bei unveränderten Prognosen bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Bank of America-Aktie (YTD: +1%). Das Kursziel werde bei 32 USD belassen. (Analyse vom 17.07.2018)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:25,45 EUR +0,08% (17.07.2018, 14:37)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:USD 28,28 (02.07.2018)