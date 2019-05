"Ein weiteres spannendes Land ist Myanmar. Es verfügt über eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaften weltweit", sage Bell. "Getrieben durch inländischen Konsum und ausländische Direktinvestitionen wächst sie jährlich um sechs bis sieben Prozent." Auch der Export nehme zu - 2017 seien es 16,8 Prozent des BIP, 2018 bereits 20 Prozent gewesen. Grund sei die expandierende Textilindustrie. Zwar habe die lokale Währung in der zweiten Hälfte 2018 zweistellige Abwertungen gegenüber dem US-Dollar erfahren und die Inflation habe durch gestiegene Nahrungsmittelpreise infolge einer katastrophalen Monsunzeit seinen höchsten Stand seit zwei Jahren erfahren, allerdings würden die Reformbemühungen der regierenden Partei nach vier Jahren endlich positive Effekte zeigen. Beispielsweise sei der Versicherungssektor für ausländische Investitionen geöffnet worden. Diese könnten nun bis zu 35 Prozent von lokalen Unternehmen besitzen und ausländische Banken könnten heimischen Firmen Geld leihen. "Die Pläne dazu wurden im Oktober gestartet und sollen in den nächsten 20 Jahren mehr als 200 Milliarden US-Dollar an fremdländischen Direktinvestitionen ins Land holen", sage Bell.



Risiken bestünden durch die Verfolgung der ethnischen Minderheit der Rohingya und der daraus resultierenden Flüchtlingskrise. Außerdem seien Bankkredite in Myanmar häufig von schlechter Qualität. Zwar gäbe es keine verlässlichen Daten, vermutet werde aber eine Ausfallquote von 30 bis 40 Prozent. Attraktive Opportunitäten bestünden im Bausektor. Verantwortlich dafür sei die Kombination aus Wohnraumnot und einer wachsenden urbanen Bevölkerung.



"Die Wirtschaft in Vietnam ist sehr solide. Das Wachstum wird 2019 mit rund 7 Prozent eines der weltweit höchsten sein", analysiere Bell. "Außerdem hat die Zentralbank aus der Vergangenheit gelernt und beobachtet die wirtschaftlichen Entwicklungen sehr genau. Bisher war sie sehr erfolgreich, die Inflationsrate unter 4 Prozent zu halten." Primäre Risiken bestünden aktuell in externen Schocks - beispielsweise weitere Eskalationen des Handelsstreits zwischen China und den USA.



Besonders der Bankensektor biete aktuell attraktive Investmentchancen. Folgende drei Finanztrends seien dafür verantwortlich: Eine Verlagerung hin zu renditestarken Privatkundenkrediten, zunehmende Qualität der Assets sowie eine höhere Profitabilität durch eine breitere Produktpalette. Ein Risiko bleibe die niedrige Kapitalausstattung der Banken in Anbetracht der Implementierung von Basel II im kommenden Jahr.



"Eine positive Bevölkerungsentwicklung, eine anwachsende Mittelklasse mit zunehmenden Einkommen sowie ein vermutetes, weiterhin starkes Wirtschaftswachstum charakterisieren Bangladesch, Myanmar und Vietnam gleichermaßen. Die Folgen sind reichlich Opportunitäten für langfristige Investoren", schließe Bell. (23.05.2019/ac/a/m)





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Im vierten Quartal 2018 haben süd- und süd-ost-asiatische Märkte inmitten eines größeren Ausverkaufs von Schwellenländern und derer Währungen gelitten, so die Experten von T. Rowe Price.Grund dafür sei die Sorge vor dem Anziehen der restriktiveren Geldpolitik der US-amerikanischen Zentralbank gewesen. Trotz dieser Entwicklung würden die Länder in der Region nach wie vor über einige der höchsten Wachstumsraten der Welt verfügen und positive Bevölkerungsdynamiken würden die Wirtschaft zusätzlich befördern. Oliver Bell, Portfolio Manager bei T. Rowe Price, habe von einer Research-Reise nach Bangladesch, Myanmar und Vietnam interessante Erkenntnisse mitgebracht. In allen drei Ländern habe er attraktive Investmentopportunitäten identifiziert."Seit mehr als einer Dekade befindet sich Bangladesch im Umbruch. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat sich in dieser Zeit auf 1.500 US-Dollar verdoppelt, die Alphabetisierungsquote von 47 auf 73 Prozent erhöht, die ausländischen Direktinvestitionen haben sich verdreifacht und der Zugang zu Strom ebenso auf mittlerweile 90 Prozent der Bevölkerung", sage Bell. Allerdings bestünden bei Investments in das südasiatische Land zwei Risiken. Zum einen erscheine die Währung gegenwärtig überbewertet. Das deute darauf hin, dass sie sensibel auf Schocks reagieren könnte. Das zweite Risiko bestünde in der recht geringen Qualität von Assets im Bankensystem. Allerdings verfüge der Staat zum einen über entsprechende Reserven, um Währungsschwankungen auszugleichen und außerdem über die Möglichkeit, kränkelnde Banken zu stützen.