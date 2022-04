Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Banco de Sabadell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Banco de Sabadell-Aktie:

0,732 EUR +2,38% (13.04.2022, 11:27)



Frankfurt-Aktienkurs Banco de Sabadell-Aktie:

0,7174 EUR -0,44% (13.04.2022, 08:00)



ISIN Banco de Sabadell-Aktie:

ES0113860A34



WKN Banco de Sabadell-Aktie:

A0MRD4



Ticker-Symbol Banco de Sabadell-Aktie:

BDSB



Kurzprofil Banco de Sabadell S.A.:



Banco de Sabadell S.A. (ISIN: ES0113860A34, WKN: A0MRD4, Ticker-Symbol: BDSB), Spanien, ist eine spanische Banken- und Finanzdienstleistungsgruppe. Die umfangreiche Angebotspalette beinhaltet neben den traditionellen Bankgeschäften auch Investmentbanking, Effektenhandel, Vermögensverwaltung, Vorsorgeplanung, Kredite, Leasing, e-banking und e-trade. Im Weiteren ist der Konzern in der institutionellen Vermögensverwaltung für Pensionskassen, Unternehmen und Fondsgesellschaften (Asset Management) aktiv. (13.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco de Sabadell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Banco de Sabadell S.A. (ISIN: ES0113860A34, WKN: A0MRD4, Ticker-Symbol: BDSB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Banco de Sabadell gehöre im laufenden Jahr an der Börse zu den besten Werten im Bankensektor. Trotz galoppierender Inflation und Konjunktur-Sorgen sollte der Konzern vom aktuellen Umfeld profitieren. Davon seien auch einige Experten überzeugt. Noch könnten Anleger zugreifen.Die großen Indices würden 2022 ein schlechtes Bild bieten, der EURO STOXX Banks habe sich bisher auch nicht erholen können und notiere aktuell 13 Prozent tiefer. Nach der Caixabank hätten sich die Aktien der Banco de Sabadell indes mit einer Performance von 22 Prozent auf den zweiten Platz im Sektor geschoben. Es sei kein Wunder, dass ausgerechnet zwei Banken aus Spanien auf den vordersten Plätzen rangieren würden.Denn vor allem regional agierende Institute in Spanien sollten von einer Zinswende der EZB stark partizipieren können. Der Grund sei simpel: Diese Konzerne hätten viele variabel verzinste Kredite vergeben, die bei höheren Leitzinsen schnell nach oben angepasst werden könnten. Die Einlagezinsen für Sparer würden hingegen historisch erst mit einiger Verzögerung folgen.Aus charttechnischer Sicht bleibe es ebenfalls spannend: Denn die Unterstützungslinie bei 0,68 Euro vom Verlaufshoch aus dem Mai 2021 sei verteidigt worden. Gelinge nun der Ausbruch über den Widerstand bei 0,74 Euro, wäre das positiv zu werten.Die Titel der Banco des Sabadell seien einer der Top-Picks des "Aktionär" für das Szenario steigender Zinsen. Anleger beachten den Stoppkurs bei 0,60 Euro, Mutige können zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Banco de Sabadell-Aktie. (Analyse vom 13.04.2022)