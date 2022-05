Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



0,8476 EUR -0,68% (27.05.2022, 11:02)



0,8436 EUR -0,52% (27.05.2022, 08:04)



ES0113860A34



A0MRD4



BDSB



Kurzprofil Banco de Sabadell S.A.:



Banco de Sabadell S.A. (ISIN: ES0113860A34, WKN: A0MRD4, Ticker-Symbol: BDSB), Spanien, ist eine spanische Banken- und Finanzdienstleistungsgruppe. Die umfangreiche Angebotspalette beinhaltet neben den traditionellen Bankgeschäften auch Investmentbanking, Effektenhandel, Vermögensverwaltung, Vorsorgeplanung, Kredite, Leasing, e-banking und e-trade. Im Weiteren ist der Konzern in der institutionellen Vermögensverwaltung für Pensionskassen, Unternehmen und Fondsgesellschaften (Asset Management) aktiv. (27.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco de Sabadell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Banco de Sabadell S.A. (ISIN: ES0113860A34, WKN: A0MRD4, Ticker-Symbol: BDSB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde hätten diese Woche den Aktien aus dem Finanzsektor starken Rückenwind verliehen. Kein Wunder, dass besonders Banktitel Gas gegeben hätten, die von steigenden Zinsen profitieren würden. Die Favoriten würden dabei die gleichen bleiben, der Abstand zur Konkurrenz wachse.Seit längerem sei die Aktie der spanischen Banco de Sabadell mit einer Performance von mehr als 40 Prozent im Jahr 2022 die Nummer 1 im europäischen Sektor. Der Benchmark-Index, EURO STOXX Banks, habe seit Jahresbeginn neun Prozent verloren. Nicht erwähnt werden müsse die schlechte Performance des DAX mit -11%, die hier noch mehr abfalle.Sabadell habe auch die Commerzbank outperformt, die als sehr zinssensitiv gelte und im laufenden Jahr 15 Prozent zugelegt habe. Was bei der Commerzbank die polnische Tochter mBank sei, sei bei Sabadell die britische Beteiligung an TSB. In Polen und Großbritannien seien die Notenbanken schon dabei, die Zinsen immer weiter anzuheben. Beide Töchter würden durch höhere Zinserträge profitieren.Aktuell stehe die Aktie am Widerstand um 0,85 Euro. Auf dieser Höhe würden sich mehrere Verlaufshochs befinden. Gelinge der Ausbruch, wäre das bullish zu werten. Die positiven Signale der EZB sollten weiterhin für steigende Kurse sorgen.Neueinsteiger nutzen das Momentum, Investierte beachten den Stopp bei 0,60 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2022)