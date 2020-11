Mit dem Verkauf dieser Kernbereiche seien laut dem Insolvenzverwalter die wesentlichen laufenden Geschäftsbetriebe verwertet worden. Zuvor seien bereits die eigenständigen Tochtergesellschaften in Brasilien, Rumänien und Nordamerika veräußert worden. Die Erlöse kämen jeweils den Gläubigern zugute. Derzeit würden noch Investorenprozesse für weitere Tochtergesellschaften unter anderem in Asien, Südafrika und der Türkei laufen. Hier rechne Jaffé in den nächsten Wochen mit Ergebnissen.



Wien (www.aktiencheck.de) - Banco Santander sichert sich Wirecard-Kerngeschäft - AktiennewsDer Betrieb bei Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) wird weitergehen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Santander Bank habe die Bereiche des Unternehmens, die die Zahlungsdienstleistungen abwickeln, übernommen. Auch die Wirecard Bank gehe an Santander über.Das Kerngeschäft des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard gehe an die spanische Großbank Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) über. Darüber informiere der Insolvenzverwalter Michael Jaffé. Die Bank werde demnach die Technologieplattform des Unternehmens in Europa sowie alle dafür notwendigen Vermögenswerte übernehmen.Gleichzeitig werde der Großteil aller verbliebenen Wirecard-Mitarbeiter im Geschäftsbereich Acquiring & Issuing Teil des globalen Händlerservice-Teams von Santander. Dies gelte auch für die Mehrzahl der Mitarbeiter der Wirecard Bank. Diese solle beim "Vollzug der Transaktion in enger Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden geordnet heruntergefahren werden", wie es in der Pressemitteilung heiße.Behörden müssten noch zustimmenDie spanische Bank wolle laut der Mitteilung mit der Übernahme ihre Wachstumspläne auf dem Gebiet der Zahlungsdienstleistungen und des damit verbundenen Händlergeschäfts in Europa beschleunigen. Diese Bereiche betreibe Santander unter der Dachmarke "Getnet", unter der auch die Wirecard-Einheiten künftig gebündelt würden.Ermittlungen der Staatsanwaltschaft würden weiter laufenDas Insolvenzverfahren von Wirecard sei vor knapp drei Monaten eröffnet worden. Zuvor habe der Konzern Luftbuchungen im Umfang von 1,9 Milliarden Euro einräumen müssen, weshalb die Staatsanwaltschaft München auch wegen des Verdachtes auf Betrug und Untreue gegen ehemalige Manager des Unternehmens ermittele. Der langjährige ehemalige Vorstandschef Markus Braun sitze in Untersuchungshaft, nach dem untergetauchten hochrangigen Ex-Vorstand Jan Marsalek werde gefahndet.