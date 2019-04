Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

4,366 EUR +0,05% (10.04.2019, 15:49)



ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander S.A.:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (10.04.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der Banco Santander S.A. (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) zu halten.Im Geschäftsjahr 2018 hätten sich die Gesamterträge der Banco Santander nur minimal um 0,1% auf EUR 48.424 Mio. erhöht, was zu einem erheblichen Teil auf Währungsverluste zurückzuführen gewesen sei, ohne die ein Wachstum um 8,9% verbucht worden wäre. Banco Santander habe einen Konzernüberschuss nach Steuern und Minderheitsanteilen von EUR 7.810 Mio. generiert. Dies habe ein Ergebniswachstum um 18,0% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum für die spanische Großbank bedeutet. So habe Banco Santander auf um Währungs- und Sondereffekte bereinigter Basis ein Wachstum des Konzernüberschusses um 18,5% gegenüber der Vorjahresperiode verzeichnet.Der hohe Wettbewerbsdruck, das schwache Ertragsumfeld und die enormen Kosten für die Digitalisierung würden sich in niedrigen Bewertungen der europäischen Banken widerspiegeln. Die Sektor-Einschätzung des Analysten für Banken laute unverändert "neutral".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Banco Santander-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 4,35. (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Banco Santander-Aktie:Xetra-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:4,3985 EUR +0,10% (10.04.2019, 14:02)