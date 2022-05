Börsenplätze Banco Santander-Aktie:



Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (26.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Die Zinserhöhungs-Fantasien der Börsianer hätten durch den Krieg in der Ukraine einen Rückschlag hinnehmen müssen. Im Zuge der galoppierenden Inflation in der Eurozone würden sich indes die Aussagen der Notenbanker mehren, die rasch eine Straffung der Geldpolitik fordern würden. Damit kämen attraktiv bewertete Bankaktien wieder in den Fokus der Anleger.Deutsche Anleger hätten meist nur die heimischen Geldhäuser auf dem Kurszettel und es stimme, dass Deutsche Bank und Commerzbank stark von höheren Zinsen profitieren würden. Vor allem den Kurs der Commerzbank habe dieses Szenario in den letzten Wochen nach oben getrieben. Aber auch im europäischen Ausland gebe es spannende Titel. Konservative Börsianer könnten einen Blick auf Banco Santander aus Spanien werfen.Die Aktie sei mit einem laufenden KGV von nur 5,8 deutlich günstiger bewertet als die Peergroup mit 8. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,54 liege ebenfalls klar unter dem Schnitt von 0,66. Banco Santander gehöre zu den größten Banken Europas, habe aber auch in Südamerika - z.B. in Brasilien - Großbritannien und den USA größere Geschäftseinheiten. In diesen Ländern laufe überall schon eine Zinswende. Dementsprechend würden dort bereits die Zinserträge steigen. Rückenwind dürfte von der anstehenden Straffung der Geldpolitik in der Eurozone kommen.Zuletzt habe die Banco Santander-Aktie mehrfach die Unterstützung um 2,60 Euro getestet. Mit den positiven Nachrichten für die Branche habe sich der Kurs nun davon gelöst und die 100-Tage-Linie um 2,76 Euro geknackt. Die nächsten Widerstände lägen nun auf Höhe von 3,09 Euro (50-Tage-Linie) und 3,15 Euro (200-Tage-Linie).Die Banco Santander-Aktie sei unterbewertet und biete eine attraktive Dividendenrendite. Interessierte könnten zugreifen und sollten den Stopp bei 2,45 Euro beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link