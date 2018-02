ISIN Banco Santander-Aktie:

Kurzprofil Banco Santander:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (01.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Banco Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF).Das Nettoergebnis habe mit 1,54 (Vj.: 1,60) Mrd. Euro in Q4/2017 die Analystenprognose (1,25 Mrd. Euro) übertroffen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr sei im Wesentlichen auf Einmaleffekte und eine höhere Steuerquote zurückzuführen gewesen. Insgesamt habe Rießelmann die operative Entwicklung in Q4/2017 erneut überzeugen können. Das Geldhaus habe dabei von einer starken Entwicklung der Gesamterträge (trotz Gegenwind von der Währungsseite) sowie von der traditionell guten Kostenkontrolle profitiert.Mit Blick auf die Erlösentwicklung in 2018 sollte sich nach Meinung des Analysten die wirtschaftliche Erholung in Brasilien (Region mache 29% der Gesamterträge aus) weiter positiv auswirken. Die Positionierung in Lateinamerika helfe dem Unternehmen gleichzeitig den anhaltenden Druck auf den Zinsüberschuss auf dem Heimatmarkt (9% des gesamten Zinsüberschusses) und in UK (13% des gesamten Zinsüberschusses) abzufedern.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Santander-Aktie, deren Aufwärtspotenzial auf dem aktuellen Bewertungsniveau (KBV 2018e: 1,0; Peer Group: 0,9) begrenzt ist. Das Kursziel werde weiterhin bei 6,40 Euro gesehen. (Analyse vom 01.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link