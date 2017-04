WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (26.04.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Banco Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) zuzugreifen.Die Q1-Zahlen seien besser ausgefallen als erwartet: Der Nettogewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um 14% auf 1,87 Milliarden Euro gestiegen. Analysten hätten im Vorfeld mit nur 1,63 Milliarden Euro gerechnet. Das Geldhaus habe in allen wichtigen Märkten zulegen können.Die Banco Santander profitiere von den besseren Konjunkturaussichten in der Eurozone und Brasilien. Weiteren Rückenwind würde der Finanztitel erhalten, wenn Emmanuel Macron am 8. Mai die französische Präsidentschaftswahl gewinne. Unabhängig davon sei der Ausblick für die Banco Santander-Aktie aber positiv. Die breite Diversifizierung des Geschäftsmodells und eine Dividendenrendite von 3,4% würden das Abwärtspotenzial begrenzen. Vom gegenwärtigen Kursniveau habe die Notierung noch reichlich Luft nach oben.DER AKTIONÄR rate zum Kauf der Banco Santander-Aktie und sehe ein Kursziel von 8,00 Euro. Ein Stopp sollte bei 4,85 Euro gesetzt werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2017)Xetra-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:5,994 EUR -1,02% (26.04.2017, 12:42)Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:5,97 EUR -1,08% (26.04.2017, 12:48)ISIN Banco Santander-Aktie:ES0113900J37