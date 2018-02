ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (16.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von Analystin Anna-Joy Kühlwein von der LBBW:Anna-Joy Kühlwein, Investmentanalystin der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Banco Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF).Vor allem das florierende Brasiliengeschäft habe 2017 für einen Gewinnsprung gesorgt. Das bereinigte Ergebnis habe auf 7,5 Mrd. EUR zugelegt, das sei ein Plus von 13,5% gegenüber 2016. Santander könne dank strategischer Positionierung und trotz schwieriger Marktverhältnisse in Brasilien Marktanteile hinzugewinnen. Das Kreditwachstum sei hier über dem Sektordurchschnitt und die notleidenden Kredite seien rückläufig. In Großbritannien werde der Ausblick dagegen etwas vorsichtiger, die Qualität der Kredite sei jedoch nach wie vor sehr hoch.Dominierendes Ereignis habe im vergangenen Geschäftsjahr allerdings die Übernahme der sechstgrößten spanischen Bank, der notleidenden Banco Popular Espanol (Popular), dargestellt. Die im Zuge der Übernahme zur Bereinigung des Kreditportfolios notwendigen 7 Mrd. EUR seien im Juli 2017 im Rahmen einer, um das Vielfache überzeichneten Kapitalerhöhung, aufgebracht worden. Die harte Kernkapitalquote habe daher stabil gehalten werden können und habe sich Ende 2017 auf 10,8% belaufen. Die Kapitalausstattung bleibe damit zwar hinter der Konkurrenz zurück. Der Konzern strebe jedoch weiterhin eine gesunde interne Kapitalgenerierung, nach Dividendenzahlungen und Kreditwachstum, an. Beim Abbau der Popular-Altlasten habe Santander bereits Nägel mit Köpfen gemacht und die Mehrheit der notleidenden Immobilienaktiva verkauft.Ein Multiplikatorenvergleich von Santander mit einer Gruppe vergleichbarer, europäischer Bankkonzerne deute u.a. auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses auf eine weitgehend faire Bewertung der Santander-Aktie hin.Anna-Joy Kühlwein, Investmentanalystin der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Banco Santander-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 6,10 EUR bekräftigt. (Analyse vom 16.02.2018)Börsenplätze Banco Santander-Aktie:Xetra-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:5,587 EUR +1,07% (16.02.2018, 10:37)Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:5,585 EUR +1,03% (16.02.2018, 10:57)