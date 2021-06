Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Banco BPM:



Banco BPM (ISIN: IT0005218380, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: BPM) Banco BPM SpA ist eine italienische Bank, die am 1. Januar 2017 durch die Fusion der Banco Popolare und der Banca Popolare di Milano (BPM) ihre Tätigkeit aufgenommen hat (vom Verwaltungsrat am 24. Mai 2016 genehmigt). Die Bank ist nach Intesa Sanpaolo und UniCredit der drittgrößte Privat- und Firmenkundenkonglomerat in Italien (gemessen an der Bilanzsumme im Jahr 2016). Die Bank hatte zwei Hauptsitze in Verona bzw. Mailand.



Die Aktie der Bank ist Bestandteil des italienischen Blue-Chip-Index FTSE MIB; im Jahr 2018 Forbes Global 2000 wurde Banco BPM auf Platz 831. (14.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco BPM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Banco BPM (ISIN: IT0005218380, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: BPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Jahren seien Bankaktien vor sich hingedümpelt, viele Institute hätten unter den Negativzinsen der EZB gelitten. Vergangenes Jahr sei noch die Unsicherheit durch die Pandemie hinzugekommen. Doch 2021 hätten Titel aus dem Sektor einen Lauf, sie würden ihre Stärke als Zykliker ausspielen und vom Aufschwung profitieren. Den Vogel schieße allerdings die Banco BPM ab. Die italienische Bank habe die Benchmark haushoch geschlagen und befinde sich in einer Rallye. DER AKTIONÄR erklärt, ob Anleger noch aufspringen können.Die Banco BPM sei 2017 aus der Fusion der Banca Popolare di Milano und der Banco Popolare aus Verona entstanden. Seit Jahresanfang habe die Aktie beinahe 70 Prozent zugelegt, während der Branchenindex EURO STOXX Banks nur auf knapp 34 Prozent gekommen sei. Damit liege die Banco BPM aktuell auf dem zweiten Platz der europäischen Großbanken, was die Performance seit Januar angehe.Nun stelle sich die Frage, ob die Rallye weitergehe oder Anleger lieber ausstiegen sollten. Prinzipiell dürfte der Sektor im laufenden Jahr weiter Rückenwind erhalten. In den USA würden sich morgen die Notenbanker der FED treffen. Dabei seien besonders Aussagen zur Reduzierung der Anleihekäufe und einer Verlangsamung der expansiven Geldpolitik zu beachten. Auch wenn die EZB weiter an ihrer Linie festhalte, könnte die FED langsam eine andere Richtung einschlagen.Die Banco BPM eigne sich als spekulative Depotbeimischung. Neben allgemeinen Trends wie perspektivisch höheren Zinsen und einem starken Kreditwachstum durch den Aufschwung in der Eurozone gebe es auch noch reichlich Fusionsfantasie bei der italienischen Bank. Außerdem winke eine höhere Dividende.Wer noch nicht investiert sei, warte Rücksetzer zum Einstieg ab. Eine Unterstützungszone wäre um 3,00 Euro gegeben. Der nächste Widerstand warte dagegen bei 3,06 Euro in Form eines Verlaufshochs. Ein Stopp sollte bei 2,20 Euro platziert werden. DER AKTIONÄR hat ein Kursziel von vorerst 3,60 Euro ausgegeben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2021)