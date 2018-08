Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada.

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Analyst Robert D. Brown von Lake Street Capital Markets:Aktienanalyst Robert D. Brown vom Investmenthaus Lake Street Capital Markets spricht laut einer Aktienanalyse für die Aktien des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Die strategische Partnerschaft zwischen Ballard Power Systems Inc. und Weichai wird von den Analysten von Lake Street Capital Markets als "Blockbuster" bezeichnet. Das Unternehmen habe nun die erforderliche Bilanz und den Partner im Rücken um den aufstrebenden Markt für brennstoffzellenbetriebene Schwerlast-Transporte zu bearbeiten.Die China-Pläne von Weichai könnten ab 2020 für bedeutende zusätzliche Einnahmen sorgen. Analyst Robert D. Brown erhöht seine Schätzungen um den Auftrag zu berücksichtigen.Die Aktienanalysten von Lake Street Capital Markets stufen in ihrer Ballard Power Systems-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 6,00 USD.Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:2,90 Euro -1,36% (30.08.2018, 17:29)