Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

30,49 EUR -9,66% (10.02.2021, 19:14)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

36,9462 USD -9,67% (10.02.2021, 19:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

46,90 CAD -9,69% (10.02.2021, 19:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (10.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen sei die Ballard Power-Aktie am Mittwoch deutlich unter Druck geraten. Grund dafür sei die Tatsache, dass der kanadische Brennstoffzellenhersteller den Kursanstieg der vergangenen Wochen erneut nutze, um durch die Ausgabe neuer Aktien einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag einzusammeln.Wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe, habe Ballard Power ursprünglich durch die Ausgabe von 9,4 Millionen neuen Aktien sowie einer Option auf den Erwerb weiterer 1,4 Millionen Aktien zu einem Preis von 37 Dollar je Aktie insgesamt rund 400 Millionen Dollar erlösen wollen.Da das Angebot aber auf ein großes Interesse seitens der Banken TD Securities und National Bank Financial gestoßen sei, sei die Offerte nun auf 14,8 Millionen Aktien zu 37 Dollar erhöht worden. Gleichzeitig sei auch die Option erweitert worden. Die beteiligten Banken könnten somit innerhalb der nächsten 30 Tage insgesamt weiter 2,2 Millionen Aktien zum Angebotspreis erwerben. Werde das Angebot inklusive der Option vollständig ausgeübt, würden Ballard Power brutto finanzielle Mittel in Höhe von 632 Millionen Dollar zufließen.Dass die neuen Aktien zu 37 Dollar und damit rund zehn Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs bei 40,90 Dollar platziert worden seien, drücke heute deutlich auf den Kurs der Aktie. Aus charttechnischer Sicht sei der Ausbruch damit gescheitert. Stattdessen könnte Ballard Power nun wieder in die Seitwärtsphase zwischen 37,11 und 34,50 Dollar zurückfallen, sollte das Unternehmen bei der Vorlage der Quartalszahlen am morgigen Donnerstag hinter den Markterwartungen zurückbleiben.Die Ballard Power-Aktie ist derzeit keine Kaufempfehlung des "Aktionär", so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link