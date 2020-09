NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (15.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Beim kanadischen Konzern laufe es rund: Gestern habe der Brennstoffzellenhersteller eine neue Protonen-Austausch-Membran (PEM) vorgestellt. Die Aktie habe daraufhin kräftig zugelegt. Gleichzeitig habe Ballard Power den Abschluss einer unverbindlichen Absichtserklärung mit dem deutschen Autobauer AUDI bekanntgegeben. Zuvor hätten die beiden Unternehmen bereits bei der Entwicklung der FCgen®-HPS zusammengearbeitet. Laut Ballard Power solle die jetzt geschlossene Absichtserklärung noch in diesem Jahr in einer endgültigen Vereinbarung münden und dabei die Rechte der Kanadier stärken.Ballard Power gebe weiter Gas. Es sei gut möglich, dass durch die Partnerschaft mit AUDI weitere Folgeaufträge zustandekämen. Trotzdem stehe die Ampel aus charttechnischer Sicht weiter auf gelb. Erst mit einem nachhaltigen Sprung über die 50-Tage-Linie bei 16,27 USD generiere die Ballard Power Systems-Aktie ein neues Kaufsignal. Anleger sollten daher weiter an der Seitenlinie bleiben, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2020)