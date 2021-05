Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

11,245 EUR -5,03% (11.05.2021, 10:13)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

14,38 USD -6,62% (10.05.2021, 22:00)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

17,40 CAD -6,90% (10.05.2021, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (11.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits letzte Woche habe der kanadische Brennstoffzellenhersteller Ballard Power knapp 30 Prozent an Wert verloren. Auch in diese Woche sei die Aktie mit einem Minus von über sechs Prozent gestartet. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die Lage sogar schon bald weiter zuspitzen.Bei der Ballard-Power-Aktie sei noch immer keine Besserung in Sicht. Der Titel befinde sich bereits seit Mitte Februar im Korrekturmodus und habe seit letztem Montag seine Abwärtsbewegung nochmals deutlich beschleunigt. Seitdem stehe der Wert über 30 Prozent im Minus und habe während des Kursverfalls mit dem Unterschreiten des Supports am Mehrfach-Tief bei 18,25 Dollar ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst.Inzwischen stehe die Aktie an der wichtigen Unterstützungszone, die zwischen 13,80 und 14,00 Dollar verlaufe. Aufgrund der momentan hohen Trendstärke (ADX-Indikator) sei es jetzt recht wahrscheinlich, dass auch diese letzte Bastion fallen werde. Wegen des schwach gehandelten Preisbereichs zwischen 11,00 und 13,50 Dollar sei dann mit einem weiteren Abverkauf bis an die 10-Dollar-Marke zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: