Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

8,856 EUR -4,26% (15.03.2022, 15:35)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,44 CAD -3,94% (15.03.2022, 15:20)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

9,72 USD -3,86% (15.03.2022, 15:21)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (15.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ballard Power habe vor kurzem seine Zahlen zum vierten Quartal sowie zum Geschäftsjahr 2021 präsentiert. Dabei habe der Brennstoffzellenhersteller mit stagnierenden Umsätzen und einem höheren Verlust enttäuscht. Folgerichtig also, dass die Wasserstoff-Aktie seit dem Zeitpunkt der Zahlenvorlage fast 20 Prozent an Wert eingebüßt habe.Insgesamt habe Ballard Power im vierten Quartal ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich von 28 Prozent auf 36,7 Millionen Dollar erzielt. Damit habe das Unternehmen die Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten übertroffen, die nur mit 26 Millionen Dollar gerechnet hätten.Enttäuschend gewesen sei der Gesamtumsatz von 104 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2021. Damit habe der Brennstoffzellenhersteller nur minimal mehr als in 2020 erwirtschaftet. Hinzu komme ein Verlust, der mit 114 Millionen Dollar rund 130 Prozent höher ausfalle als in 2020.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte Ballard Power Gesamtbetriebskosten von 140 bis 160 Millionen Dollar. Ursprünglich seien hier lediglich Kosten in Höhe von 102 Millionen Dollar veranschlagt gewesen. Die Investitionsausgaben sollten ebenfalls von zuvor 14 auf bis zu 60 Millionen Dollar steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: