NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,94 USD +1,03% (21.05.2019, 22:00)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,26 CAD +1,35% (21.05.2019, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (22.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen werde mit dem Schweizer Industriegiganten ABB und anderen Partnern im Rahmen des EU-Projekts FLAGSHIPS ein Wasserstoff-Schubboot entwickeln. Während ABB eine Energie- und Antriebslösung bereitstelle, werde Ballard Power Systems wiederum zwei 200KW-Brennstoffzellen-Module im Jahr 2020 ausliefern. 2021 solle das Boot dann in Frankreich auf der Rhône zum Einsatz kommen.Ballard Power knüpfe damit an die jüngste Auftragsserie an. Zuvor habe sich der Brennstoffzellen-Spezialist über einen Auftrag von Wrightbus freuen. Diese habe Ballard Power auch bitter nötig. Denn mit den Zahlen zum ersten Quartal 2019 hätten sich die Kanadier nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die letzten Aufträge hätten aber für ein Comeback der Bullen und positive charttechnische Signale bei der spekulativen Ballard Power Systems-Aktie gesorgt. Die Trading-Buy-Empfehlung sei intakt, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,599 EUR +2,33% (22.05.2019, 10:57)