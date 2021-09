Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (01.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Um die Dekarbonisierung des Straßentransports weiter voranzutreiben, hätten Ballard Power und Hexagon Purus am Dienstag eine neue Zusammenarbeit bekannt gegeben. Die Unternehmen hätten gemeinsam im Rahmen der Ausstellung für fortschrittlichen sauberen Verkehr (ACT Expo) einen Elektro-Lkw der Klassen 6 und 7 mit Brennstoffzellenantrieb vorgestellt.Die neuen Transporter sollten eine Reichweite von über 400 Meilen (644 Kilometer) haben und dabei ähnliche Betankungszeiten wie herkömmliche Lkw auf dem Markt aufweisen. Darüber hinaus sei der Lastwagen dank der Wasserstoff-Brennstoffzelle emissionsfrei.Das Herzstück stelle die achte Generation des Brennstoffzellenmoduls FCmove von Ballard dar. Außerdem werde Hexagon Purus ein leichtes Typ-4 Wasserstoffspeichersystem mit ProPack-Batteriespeichern bereitstellen.Der neue Lkw solle im Jahr 2022 in die Liste der Fahrzeuge aufgenommen werden, die für das kalifornische Hybrid- und Null-Emissionsprogramm (HVIP) infrage kämen. Der erste Prototyp werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 ausgeliefert.Geduldige und risikofreundliche Anleger können auf eine weitere Erholung spekulieren, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link