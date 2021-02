Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (04.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Neben Plug Power und FuelCell Energy fliege auch die Ballard Power-Aktie am heutigen Handelstag wieder. Zeitweise hätten die Papiere um 4,9 Prozent auf 38,87 Dollar zugelegt und damit ein neues Mehrjahreshoch markiert. Allerdings hätten die Papiere dieses hohe Niveau nicht halten können und seien wieder unter das alte Mehrjahreshoch bei 38,68 Dollar zurückgefallen.Gelinge es, das alte Mehrjahreshoch auf Schlusskursbasis zu überwinden, könnte es zu einer neuen Kursrally kommen. Ein erstes Etappenziel wäre dabei die 40-Dollar-Marke.Mit dem Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch hat Ballard Power ein frisches Kaufsignal geliefert, Trader können zugreifen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2021)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: