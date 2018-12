NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (12.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie habe unter den zuletzt schwachen Quartalszahlen gelitten. Das kanadische Unternehmen sei bei Bussen gut positioniert. Zuletzt sei dem auf Brennstoffzellensysteme für Flurförderfahrzeuge spezialisierte Unternehmen Infintium ein Deal mit Daimler gelungen. Das Unternehmen habe hier den Zuschlag für die Lieferung der Brennstoffzellensysteme für den Einsatz in Gabelstaplern und automatisierten Produktionsfahrzeugen erhalten. Davon profitiere auch Ballard Power Systems, der die Stacks für die Brennstoffzellensystem von Infintium liefere. Bei Ballard Power rate "Der Aktionär", vor einem Wiedereinstieg den Sprung über die 200-Tage-Linie abzuwarten, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:2,49 EUR +4,62% (12.12.2018, 11:19)