Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (07.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power sei als Brennstoffzellenhersteller in einer starken Marktposition. Vor allem im Marktsegment mit mittleren und schweren Nutzfahrzeugen dürfte das kanadische Unternehmen langfristig zu den Gewinner zählen - so böten Brennstoffzellen im Vergleich zur Batterie Vorteile in puncto Reichweite und Betankungszeiten. Jetzt kämen zudem gute Nachrichten aus China.China werde ein neues Politikpaket zur Unterstützung von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeugen einführen, um die Lieferkette und die Technologien der Industrie zu verbessern, melde "Automotive News Europe". "Die derzeitige Politik zur Unterstützung von NEV-Herstellern bietet zwar Kaufanreize, aber die neue Politik wird sich überdies darauf konzentrieren, Unternehmen zu helfen, die bahnbrechende Technologien haben und entwickeln", habe Song Qiuling, ein leitender Beamter des Finanzministeriums, auf einer Konferenz gesagt, die vom China Automotive Technology und Research Center (CATARC) in Tianjin veranstaltet worden sei.Die neue Unterstützungspolitik werde sich auf Fahrzeuge für die Fernlogistik wie Schwerlastwagen konzentrieren, was Ballard de facto in die Karten spiele. Song habe auch gesagt, dass die Stadtregierungen ermutigt würden, eine Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeugindustrie mit "lokalen Unternehmen" zu entwickeln, um eine ausgereiftere Lieferkette aufzubauen.China sei der weltweit größte Markt für Fahrzeuge mit neuer Energie (NEVs), zu denen sowohl batterieelektrische Fahrzeuge als auch Plug-in-Hybrid- und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge gehören würden. Der Vorteil von Ballard Power sei sicherlich die gute Position in China. So sei man zum einem über ein Joint Venture (JV) Synergy Ballard, an dem die Kanadier zehn Prozent halten würden, im Reich der Mitte verankert. Partner eines weiteren Gemeinschaftsunternehmens sei Weichai Power, gleichzeitig auch größter Aktionär bei Ballard.Interessierte Anleger warten vorerst mit einem Einstieg ab, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link