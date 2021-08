NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,69 USD +3,09% (24.08.2021, 22:00)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

21,02 CAD +2,69% (24.08.2021, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (25.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie starte einen neuen Angriff auf den aktuellen Widerstand. Momentan steünden die Chancen für einen erfolgreichen Ausbruch gut, da der Titel im freundlichen Marktumfeld diese Woche bereits zweistellig habe zulegen können. Damit seien aktuell vielversprechende Rahmenbedingungen vorhanden, dass die Aktie jetzt den Ausbruch aus der wochenlangen Range nachhaltig meistere. Der Kurs sei seit Mitte Juli in einer engen Preisspanne von 14,48 USD auf der Unterseite bis 16,72 USD auf der Oberseite gependelt. Jetzt notiere der Titel nahe des Widerstandes an der oberen Range-Kante. Bleibe das Momentum positiv und steige das Handelsvolumen weiter an, könnte der Ausbruch noch diese Woche gelingen.Das freundliche Marktumfeld beflügele diese Woche auch die Ballard Power Systems-Aktie. Der Titel setze damit zum neuen Ausbruchsversuch an. Geduldige und risikofreundliche Anleger könnten auf eine weitere Erholung spekulieren. Der Stopp liege weiterhin bei 14 USD (12 Euro). Als erstes Etappenziel werde die 19-USD-Marke (16 Euro) angestrebt, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:14,055 EUR -1,02% (25.08.2021, 10:40)