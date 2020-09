Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,235 EUR +3,52% (29.09.2020, 12:02)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

14,915 USD +4,59% (28.09.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,96 CAD +4,39% (28.09.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (29.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der kanadische Konzern habe gestern gleich zwei Top-Nachrichten verkündet. Neben einer neuen Partnerschaft mit einem deutschen Automobilzulieferer habe es noch Meldung über die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten gegeben.Fortan werde Ballard Power gemeinsam mit dem deutschen Automobilzulieferer Mahle ein Brennstoffzellen-Antriebssystem für verschiedene Nutzfahrzeuge entwickeln. Durch die Zusammenarbeit würden beide Unternehmen ihr Know-how im Bereich der Brennstoffzellen-Antriebssysteme bündeln und seien damit gut positioniert, um auf dem Gesamtmarkt für Nutzfahrzeugmotoren anzugreifen.Gleichzeitig habe Ballard Power auch einen massiven Ausbau der Produktionskapazitäten bekannt gegeben: Bis Anfang 2021 solle die Fertigungskapazität für die Produktion firmeneigener Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs), die wichtiger Bestandteil jeder Brennstoffzelle seien, am Hauptsitz in Vancouver um den Faktor 6 steigen. Mit einer geplanten Kapazität von jährlich sechs Millionen MEAs wäre das Werk die weltweit größte Produktionsstätte für Brennstoffzellen-MEAs im Nutzfahrzeugbereich.Ballard Power mache Fortschritte und könne wichtige Partnerschaften schließen. Der vorherrschende Abwärtstrend sei aber noch nicht endgültig überwunden. Aus Sicht des "Aktionärs" sei die Ballard Power Systems-Aktie daher weiter kein Kauf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: