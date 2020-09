Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,795 EUR -0,66% (16.09.2020, 10:46)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,25 USD +5,68% (15.09.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,10 CAD +5,62% (15.09.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (16.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Nel, Hexagon Composites, Ballard Power, Everfuel und Ryse Hydrogen hätten sich im H2Bus-Konsortium zusammengefunden, um 1.000 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrobusse auf Europas Straßen zu bringen. Das Projekt sei zeitweise vor Problemen gestanden, sei doch Wrightbus in finanzielle Schieflage geraten. Ein Investor habe das Traditionsunternehmen aber gerettet. Nun gehe das Konsortium den nächsten Schritt.So habe H2Bus eine Vereinbarung mit Wrightbus über die Lieferung von solchen Bussen bekanntgegeben. Das Konsortium sei nun auf dem Weg, die 1.000 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrobusse zusammen mit der unterstützenden Infrastruktur in europäischen Städten zu kommerziell wettbewerbsfähigen Preisen einzusetzen, heiße es.Diese Nachricht beende die Ausschreibung des Konsortiums und die anschließende Due-Diligence-Prüfung, die deutlich gemacht habe, dass Wrightbus die attraktivste Wasserstofflösung biete, sei der Pressemitteilung zu entnehmen.Dass das H2Bus-Projekt weiter an Fahrt aufnehme, sei für die Protagonisten ganz klar positiv zu werten. Bei Ballard Power sollten spekulativ ausgerichtete Anleger mit einem Einstieg abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: