Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,809 EUR +1,07% (20.09.2019, 08:45)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,24 USD -4,20% (19.09.2019)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,97 CAD -4,26% (19.09.2019)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (20.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.In China gebe es wieder Bewegung in Sachen Brennstoffzellen-Mobilität: Das chinesische Unternehmen Golden Dragon habe einen Auftrag von 100 Brennstoffzellen-betriebenen Busse aus der Provinz Zhejiang mit einem Wert von 148,6 Millionen Renminbi (umgerechnet rund 21 Millionen Euro) abgeschlossen. Doch wer liefere das Herzstück der Busse, die Brennstoffzelle?Golden Dragon plane die Busse in diesem und kommenden Jahr auszuliefern. Diese könnten laut Herstellerangaben in zehn bis 15 Minuten wieder befüllt werden. Die Reichweite betrage über 500 Kilometer, die Busse seien 8,5 Meter oder zwölf Meter lang.Doch wer werde die Brennstoffzelle liefern? Klar sei: Ballard Power sei eine der Global-Player, der in China besonders stark aktiv sei. Und mit Weichai Power und Broad Ocean würden zwei chinesische Großaktionäre im Boot beim Brennstoffzellen-Pionier aus Kanada sitzen. "Der Aktionär" habe bei Golden Dragon nachgefragt, wer der Zulieferer der Brennstoffzelle sei und erwarte in Kürze eine Antwort.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: