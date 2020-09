Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,47 EUR -2,69% (24.09.2020, 16:18)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

14,49 USD -3,14% (24.09.2020, 16:05)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,39 CAD -2,95% (24.09.2020, 16:06)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (24.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Papier des Brennstoffzellenherstellers sei im gestrigen Handel deutlich unter Druck geraten. In einem schwachen Börsenumfeld habe dabei neben den anderen Wasserstoff-Highflyern auch Ballard Power deutlich an Wert verloren. Das Problem: Durch den starken Rücksetzer habe sich das Chartbild der Aktie deutlich eingetrübt.Mit dem Schlusskurs bei 14,96 Dollar sei der Titel im gestrigen Handel unter die 50-Tage-Linie bei 15,70 Dollar gerauscht und habe dadurch ein Verkaufssignal geliefert. Damit habe sich der Kurssprung vom vergangenen Freitag als Fehlausbruch aus dem vorherrschendem Abwärtstrend herausgestellt.Aus charttechnischer Sicht würden daher die Unterstützungen auf der Unterseite ins Visier rücken. Besonders spannend sei dabei die 14,20-Dollar-Marke. Auf diesem Kursniveau verlaufe nicht nur die Aufwärtstrendlinie, sondern auch eine starke horizontale Unterstützung.Der gestrige Handelstag habe Anlegern einmal mehr die Volatilität am Aktienmarkt vor Augen geführt. Die Ballard Power Systems-Aktie sei aus Sicht des AKTIONÄR weiter kein Kauf. Anleger, die das Risiko eines Einzelinvestments abmildern wollen, setzten dagegen auf den E-Wasserstoff Nordamerika Index, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: