ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (21.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Mit einem Kursanstieg von 100% innerhalb weniger Wochen habe Ballard-Power-Systems-CEO Randy MacEwen nun mit breiter Brust einen Blog-Beitrag verfasst. Der Titel: "Wieso Elon Musk falsch liegt bei der Brennstoffzelle (Fuel Cell)." Der Tesla-Chef habe sich mit der Formulierung "fool cells" (Narren) darüber lustig gemacht.Nun kontere Ballard Power Systems: "2020 wird das größte Jahr der Geschichte für Wasserstoff". Die Gründe: "Performance, Kostenreduzierung und Nachhaltigkeit." Schon jetzt würde es Sinn machen, große Lastwagen mit Wasserstoff zu betreiben. "Denn solche Fahrzeuge kommen in der Regel in der Nacht zurück zu ihrer Basisstation und können dann schnell mit vorhandenen Wasserstoff-Tankstellen aufgetankt werden."Spannende Aussage: In weniger als zehn Jahren könnten Wasserstoff-Fahrzeuge im Betrieb günstiger werden als Verbrenner- und Batteriefahrzeuge. Als Trigger sehe MacEwen die Olympiade in Tokio im Jahr 2020, im Rahmen derer der Welt viele Wasserstoff-Anwendungen präsentiert würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: