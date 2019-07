NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,01 USD -1,47% (16.07.2019, 22:00)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,27 CAD -0,38% (16.07.2019, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (17.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.In den vergangenen Handelstagen habe die Kraft der Ballard Power Systems-Bullen nicht ausgereicht, die Widerstandszone bei 4,27 USD aus dem Weg zu räumen und damit ein neues Jahreshoch zu markieren. Investierte Anleger auf der Long-Seite sollten sich vom jüngsten Rücksetzer in den Bereich von 4 USD aber nicht beunruhigen lassen. Im Gegenteil, denn das Langfrist-Szenario bleibe klar intakt.Das bullishe Chartbild sei nach wie vor intakt. Wer als Trader auf der Long-Seite unterwegs sei, sollte an der Ballard Power Systems-Aktie festhalten und auf einen Ausbruch auf ein neues Jahreshoch spekulieren. Erst unter der Marke von 3,70 USD werde es kritisch, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,629 EUR +1,57% (17.07.2019, 15:21)