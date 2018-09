NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,78 USD +12,17% (14.09.2018, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (17.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.In Niedersachsen fahre seit dem Wochenende eine Revolution auf Schienen: Alstom habe mit Coradia iLint den weltweit ersten Wasserstoffzug ins Rennen um die Mobilität der Zukunft geschickt. Mithilfe einer Brennstoffzelle werde durch die chemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Energie gewonnen. Sei dies der Anfang eines großen Umdenkens? Bekomme der Wasserstoff als Energieträger nun eine größere Bedeutung zugesprochen?Wenn Investoren an Brennstoffzellen denken würden, falle in der Regel zuerst der Name Ballard Power. Das kanadische Unternehmen könnte auch von einer stärkeren Fokussierung der EU auf die Wasserstoff-Wirtschaft profitieren. Gerade bei der Entwicklung von Brennstoffzellen-Bussen spiele Ballard Power ganz vorn mit. In diesem Zusammenhang sei der Deal mit Van Hool zu nennen. Zuletzt sei die Ballard Power Systems-Aktie durch den Einstieg von Weichai Power und dem Verkauf eines Geschäftsteils der Ballard-Tochter Protonex aus der Lethargie erwacht. Größere Kursrücksetzer würden beim Brennstoffzellen-Urgestein spekulative Kaufchancen bleiben. Zur Absicherung diene ein Stoppkurs bei 2,45 Euro, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2018)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,40 EUR +4,62% (17.09.2018, 14:44)