NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,39 USD +15,31% (29.08.2018, 16:03)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (29.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Es sei aktuell viel Bewegung im Bereich der Wasserstoffmobilität. Während Nel Hydrogen und Nikola Motor eine Infrastruktur für die Mobilität von Morgen in den USA planen und Brennstoffzellen-Trucks massentauglich machen wollten, trumpfe Ballard Power Systems mit einer "historischen Kooperation" auf. Weichai Power, kein unbeschriebenes Blatt im Sektor und Großaktionär der im MDAX notierten KION Group, steige beim kanadischen Unternehmen im großen Stil ein. Die Ballard Power Systems-Aktie lege daraufhin kräftig zu.In den letzten Monaten hätten Aktionäre des Anbieters von Brennstoffzellentechnik starke Nerven zeigen müssen. Mehrere charttechnische Ausbruchsversuche seien fehlgeschlagen. Mit dem Weichai-Power-Deal sollte nun aber die Wende gelingen. Im vorbörslichen Handel legt die Aktie rund 20 Prozent zu. Die Ballard Power Systems-Aktie nehme nun endlich Fahrt auf. Spekulative Anleger könnten sich ein paar Stücke ins Depot legen. Langfristig gehöre Ballard Power Systems nach wie vor zu den attraktivsten Brennstoffzellen-Werten auf dem Kurszettel, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2018)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:2,94 EUR +16,67% (29.08.2018, 16:17)