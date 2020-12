Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,295 EUR -1,39% (02.12.2020, 17:23)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,35 USD -2,96% (02.12.2020, 17:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

25,03 CAD -3,10% (02.12.2020, 17:10)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Deutschland Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power habe am Montag vergangener Woche ein neues Mehrjahreshoch bei 21,70 Dollar markiert und damit eigentlich ein weiteres Kaufsignal geliefert. Doch ein weiterer Kursanstieg sei ausgeblieben: Seit Wochenbeginn habe die Aktie mehr als sechs Prozent verloren. Auf dem Weg nach unten gelte es, diese Unterstützungen zu verteidigen.Am Mittwoch falle die Ballard-Power-Aktie zeitweise um mehr als sieben Prozent. Damit hätten die Papiere des Brennstoffzellenherstellers das Oktober-Hoch bei 19,21 Dollar bereits unterschritten und weiteren Verkaufsdruck generiert.Eine erste Anlaufstelle sei nun die Horizontale bei 17,50 Dollar. Sollte der Kurs darunter rauschen, fungiere die 50-Tage-Linie bei 16,98 Dollar als weitere Auffangmarke. Gelinge an diesem Punkt keine Trendumkehr, dürfte die Aktie in den stark gehandelten Bereich zwischen 14,50 und 16,80 Dollar zurückfallen.Die Ballard Power Systems-Aktie bleibt ein Kandidat für die Watchlist, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: