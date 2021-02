Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

33,92 EUR -0,26% (09.02.2021, 20:42)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

41,23 USD +0,59% (09.02.2021, 20:27)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

52,35 CAD +0,23% (09.02.2021, 20:29)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Deutschland Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (09.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard-Power-Aktie sei endlich aus der Seitwärtsphase ausgebrochen. Doch ein wichtiger Termin könnte die jüngste Kursrallye bereits wieder im Keim ersticken, wenn der kanadische Brennstoffzellenhersteller bei diesen Event hinter den Markterwartungen zurückbleiben sollte.Mit einem Plus von rund sechs Prozent bei 40,99 Dollar sei die Ballard-Power-Aktie zum gestrigen Wochenauftakt aus dem Handel gegangen. Dabei hätten die Papiere das vorherige Mehrjahreshoch bei 38,68 Dollar auf Schlusskursbasis überwunden und die vorangegangene Seitwärtsphase beendet. Am Dienstag liefere Ballard Power mit dem Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 42,28 Dollar ein weiteres Kaufsignal. Allerdings habe dieses Niveau nicht gehalten werden können und die Papiere seien zeitweise bis auf 41,07 Dollar abgesackt.Grund dafür könnten die bevorstehenden Quartalszahlen sein: Am 11. Februar wolle der kanadische Brennstoffzellenhersteller seine Bücher öffnen. Im Vorfeld der Zahlenvorlage lägen die Flüsterschätzungen der Finanzseite earningswhispers.com bei einem Umsatz von 29,6 Millionen Dollar sowie einem Verlust je Aktie von vier Cent.Ballard Power habe endlich den Ausbruch vollzogen, allerdings würden die bevorstehenden Quartalszahlen ein erhebliches Rückschlagrisiko bergen. DER AKTIONÄR rät daher von einem Einzelinvestment ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: