Kurzprofil B+S Banksysteme AG:



Die an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte B+S Banksysteme Aktiengesellschaft (ISIN: DE0001262152, WKN: 126215, Ticker-Symbol: DTD2) ist eine Softwaremanufaktur für Banken und Finanzdienstleister, die 1982 in Salzburg gegründet wurde. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist seit 2008 in München, weitere Standorte befinden sich in Österreich (Salzburg) und in der Schweiz (Kanton Bern).



Das Unternehmen stellt sich mit einem Team von über 100 Experten verschiedenster Fachgebiete den umfangreichen und vielschichtigen Herausforderungen der Finanzwelt. Durch die optimale Teamgestaltung mit fachlichen (Finanzspezialisten, Controllern, Bankern) und technischen Spezialisten (Informatikern, Mathematikern, Organisationsprogrammierern, Systemadministratoren) ist es möglich, herausragende Produkte für anspruchsvolle Kunden zu entwickeln und diese auf Wunsch auch im eigenen Rechenzentrum zu betreiben. (18.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - B+S Banksysteme-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens B+S Banksysteme AG (B+S) (ISIN: DE0001262152, WKN: 126215, Ticker-Symbol: DTD2) weiterhin zu kaufen.B+S Banksysteme habe im dritten Quartal den Umsatz im Vorjahresvergleich deutlich gesteigert und das Ergebnis stark verbessert. Auf der Grundlage der bereits erzielten bzw. vertraglich gesicherten Erlöse würden sich für das gesamte Geschäftsjahr (per Ende Juni) eine Betriebsleistung von 11,4 und ein EBIT von 0,8 Mio. Euro abzeichnen, womit die erstere moderat gesteigert und das operative Ergebnis sehr deutlich (Vorjahr: -0,2 Mio. Euro) verbessert würde. Ob darüber hinaus noch die Prognose (Betriebsleistung 12,0 Mio. Euro und ein EBIT von 1,5 Mio. Euro) erreicht werde, entscheide sich in den kommenden Wochen, in denen das Unternehmen weitere Lizenzerlöse generieren wolle.Unabhängig davon, ob dies gelinge, sehe der Analyst den grundsätzlichen Trend bei B+S positiv. Optimistisch stimme insbesondere der hohe Auftragseingang, auf dessen Basis das für die Zukunft angestrebte Wachstum erkennbarer werde.Auch wenn die Erreichung der diesjährigen Ziele nach den Q3-Zahlen etwas anspruchsvoller erscheint, hat Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, seine Schätzungen deswegen unverändert gelassen und bestätigt sowohl das Kursziel von 5,80 Euro als auch sein Urteil "buy".(Analyse vom 18.05.2021)Börsenplätze B+S Banksysteme-Aktie: