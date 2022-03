(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze B.R.A.I.N.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs B.R.A.I.N.-Aktie:

9,00 EUR -1,10% (01.03.2022, 12:29)



XETRA-Aktienkurs B.R.A.I.N.-Aktie:

9,24 EUR +1,54% (01.03.2022, 13:51)



ISIN B.R.A.I.N.-Aktie:

DE0005203947



WKN B.R.A.I.N.-Aktie:

520394



Ticker-Symbol B.R.A.I.N.-Aktie:

BNN



Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (01.03.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, hält an der Kaufempfehlung für die Aktie der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) weiterhin fest.3M 21/22 Zahlen: Mit einer Steigerung von 26% (YoY) des B.R.A.I.N.-Konzernumsatzes in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 21/22 habe sich das steigende Wachstum der B.R.A.I.N. AG aus dem letzten Quartal bestätigt. Der Konzernumsatz für 3M 21/22 habe sich auf 10,2 Mio. Euro belaufen (3M 20/21: 8,1 Mio. Euro). In der Folge sei auch die Gesamtleistung auf 10,4 Mio. Euro gestiegen (3M 20/21: 8,5 Mio. Euro). Die Segmente BioScience und BioIndustrial hätten ein Umsatzplus von 38,6% bzw. 20,9% erzielt. BioScience habe 2,8 Mio. Euro (3M 20/21: 2,0 Mio. Euro) und BioIndustrial 7,4 Mio. Euro (3M 20/21: 6,1 Mio. Euro) erzielt. Durch die Fortschritte bei den Konzernumsätzen habe das Unternehmen eine Verbesserung des bereinigten Konzern-EBITDA von -1,4 Mio. Euro im letzten Jahr auf -0,3 Mio. Euro nach 9M 21/22 verzeichnen können. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31.12.2021 würden 22,7 Mio. Euro (30.09.2021: 24,5 Mio. Euro) betragen, was vor allem auf den Cashflow aus Investitionstätigkeit zurückzuführen sei.Während das Unternehmen sein Geschäft im Bereich der Lebensmittelenzyme und der Produktion von tierfreien Proteinen ausweite, habe es dennoch seine potenziellen Geschäftsmöglichkeiten durch den Einsatz seiner CRISPR-Plattform nicht vergessen. B.R.A.I.N. habe sich durch die Innovation eines Geschäftsbegriffs und einer Strategie wie "We CRISPR for You" viele Möglichkeiten eröffnen können, indem es Partner und Kunden (z.B. Formo Bio GmbH) angelockt habe. Der Analyst sei der Meinung, dass alle in diesem Update erwähnten Themen positive Nachrichten für B.R.A.I.N. seien, auch in dem Bewusstsein um die aktuelle Situation, insbesondere des Russland-Ukraine-Konflikts und seine Auswirkungen auf den Aktienmarkt und potenziell auf die Lieferketten. Der Analyst sei jedoch der Meinung, dass die B.R.A.I.N. AG als Biotech-Unternehmen in der Lage sein werde, diesen geopolitischen Auseinandersetzungen standzuhalten, sehe aber sicherlich noch Gegenwind durch Omikron und Lieferkettenprobleme.Daher bestätigt Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, seine "kaufen"-Empfehlung für die B.R.A.I.N.-Aktie und lässt sein Kursziel unverändert bei 14,00 Euro. (Analyse vom 01.03.2022)Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;