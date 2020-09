Börsenplätze B-A-L Germany-Vorzugsaktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

1,18 EUR +0,85% (09.09.2020, 10:00)



ISIN B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

DE000A2NBN90



WKN B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

A2NBN9



Ticker-Symbol B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

BAM



Wien Ticker-Symbol B-A-L Germany-Vorzugsaktie:

BAL



Kurzprofil B-A-L Germany:



Die B-A-L Germany AG (ISIN: DE000A2NBN90, WKN: A2NBN9, Ticker-Symbol: BAM, Wien-Symbol: BAL) ist ein Immobilienunternehmen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist der Ankauf, die Entwicklung und Bewirtschaftung von Wohnimmobilien, vorwiegend im deutschen Bundesland Sachsen. (09.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - B-A-L Germany-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Immobilienunternehmens B-A-L Germany AG (ISIN: DE000A2NBN90, WKN: A2NBN9, Ticker-Symbol: BAM, Wien-Symbol: BAL) weiterhin zu kaufen.Erstmals sei es B-A-L Germany im ersten Halbjahr 2020 gelungen, positive Ergebnisse auf allen Ertragsebenen zu veröffentlichen. Bei einem Immobilienbestand von 81 (H1/2019: 58) Wohneinheiten mit einer korrespondierenden Wohnfläche von insgesamt 3.749 qm (H1/2019: 2.258 qm) seien Vermietungserlöse in Höhe von EUR 0,115 Mio. (H1/2019: EUR 0,074 Mio., +53,8% YoY) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 0,009 Mio. (H1/2019: EUR -0,133 Mio.) generiert worden. Dabei sei die Ertragslage durch über den Erwartungen liegende Leerstände und verlängerte Behördenlaufzeiten belastet gewesen.Für das laufende Jahr rechne der Vorstand mit einer Verdoppelung der Umsätze aus Vermietung bei einer insgesamt leicht aufwärts gerichteten Wertentwicklung des Portfolios. Überdies sei Angabe gemäß für 2020e die Aufnahme von Fremd- und Eigenkapital in der Größenordnung von EUR 3 Mio. vorgesehen.Für einen Wohnimmobilientitel sei die Aktie von B-A-L Germany nach wie vor überdurchschnittlich volatil. Dies sei darauf zurückzuführen, dass nach dem IPO nicht habe gezeigt werden können, dass ein Immobilienunternehmen dieser Größe profitabel wirtschaften könne. Ein erster Schritt sei nun gemacht worden, nicht zuletzt deshalb, weil die Ertragslage 2020e nicht in gleicher Höhe wie in den Vorjahren von Einmalaufwendungen aus Kapitalmaßnahmen belastet sein werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link