Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,30 EUR +0,33% (23.12.2021, 15:07)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (23.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Kurz vor Weihnachten noch einmal interessante News zu BYD: Laut dem Experten Lei Xing, dem frühereren Chefredakteur von China Automotive Review, werde BYD im Dezember die Marke von 100.000 verkauften NEVs (Hybride und batterieelektrische Autos) erreichen und damit auf dem Heimatmarkt besser als die glamouröseren Rivalen abschneiden. Das große Plus: BYD entwickle und fertige seine eigenen Chips und Batterien.Wie das Portal "Seetao" berichte, wolle BYD bis Ende 2021 die Kapazitäten für die Batterieproduktion sogar auf 91 GWh hochziehen. Um das Ziel zu erreichen, werde BYD rund 1,11 Milliarden Euro in eine neue Fabrik mit einer Jahreskapazität von 15 GWh in der Fuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone stecken. Zum Vergleich: 2020 habe BYD eine Produktionskapazität in der Batterie-Sparte von 65 GWh.Der chinesische Autobauer habe Anfang 2020 die Blade-Battery präsentiert. Diese habe mit extrem guten Leistungsdaten punkten können. Immer wieder gebe es Spekulationen über mögliche Deals mit Audi, Kia oder Toyota, die die Batterien von BYD abnehmen könnten.Die Elektrifizierung des Portfolios gehe voran, zudem habe BYD mit seiner eigenen Batterieproduktion sowie der Blade-Battery ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen Auto-Dinos. Hier sollte sich auf Kundenbasis bald etwas tun. Die BYD-Aktie habe nach der einmonatigen Abwärtsbewegung wieder den Weg nach oben eingeschlagen.Anleger bleiben bei der BYD-Aktie investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link