Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,40 EUR +1,73% (20.05.2020, 16:21)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,418 EUR +1,96% (20.05.2020, 16:38)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Der chinesische Konzern betrete Neuland. Das Modell Tang EV600 solle noch in diesem Jahr erstmals in Europa verkauft werden. BYD habe sich dafür entschieden, sein Elektro-SUV zuerst in Norwegen auf die Straßen zu schicken. Das Land solle dabei als eine Art Testmarkt für Europa dienen. Gelinge der Marktstart von BYD in Norwegen, sollten weitere Märkte und Modelle folgen.Geplant sei bereits der Verkaufsstart der Elektro-Limousine Han. BYD habe den Monat Juni für den Verkauf in China anvisiert. Europa stehe ebenfalls auf der to-do-Liste für das Modell Han. Ein genaues Datum stehe aber noch nicht fest,BYD habe einige Trümpfe in der Hand - z.B. habe der chinesische Konzern eine eigene Batterieproduktion. Im Vergleich zu vielen anderen Autobauern sei BYD also nicht auf die mächtigen Hersteller von Batteriezellen wie CATL, Samsung SDI und LG Chem angewiesen. Hinzu komme die Fertigung von Elektrobussen und das Monorail-Geschäft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: