Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,90 EUR -1,09% (18.01.2022, 18:49)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (18.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrofahrzeug-Unternehmens BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Im Gegensatz zu vielen anderen China-Aktien mit Tech-Bezug laufe es bei der Aktie vom Auto- und Batteriebauer BYD relativ rund. Allerdings stehe ein wichtiger Deal auf der Kippe, bei dem es für BYD um die Versorgung mit einem unentbehrlichen Rohstoff gehe. Hintergrund seien offenbar politische Unstimmigkeiten - allerdings nicht mit China.Erst vor wenigen Tagen habe BYD von Chile den Zuschlag für den Abbau von bis zu 80.000 Tonnen Lithium erhalten. Ein Lokalgericht habe den Deal jedoch inzwischen auf Wunsch der Regierung von Atacama ausgesetzt. Das berichte das chinesische Medium Caixin. Hintergrund seien Bedenken hinsichtlich Umwelt und Wirtschaft.Chiles Bergbauministerium habe das Geschäft vergangene Woche genehmigt. BYD habe mit 61 Millionen Dollar eine Million mehr als ein lokales Unternehmen geboten.Der designierte chilenische Präsident Gabriel Boric plane die Gründung eines staatlichen Unternehmens zur Lithiumförderung und habe sich gegen den Last-Minute-Vertrag der alten Regierung ausgesprochen.Für die operative Planung sei die Verzögerung durch den Rechtsstreit ärgerlich. Für die Aktie seien die Auswirkungen hingegen nach derzeitigem Stand zu vernachlässigen.Charttechnisch sieht BYD vielversprechend aus und bleibt eine laufende Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link