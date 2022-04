Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD sei v.a. allem als Produzent von Elektroautos und Batteriehersteller bekannt. Das chinesische Unternehmen biete aber u.a. auch Heimenergiespeicher an. In diesen Bereich wolle der Konzern jetzt investieren. Außerdem bringe BYD noch im April zwei neue Versionen der Flaggschiff-Limousine HAN EV auf den Markt.In einem Interview habe BYD verkündet, dass in die Forschung und Entwicklung eines Energiespeichersystems mit dem Namen BMS-active investiert werden solle. Hierbei handele es sich laut BYD um eine hocheffiziente Batteriemanagementlösung für saubere Energie. Über die Höhe der Investition sei nichts bekannt.Unabhängig davon sei bekannt geworden, dass die Chinesen sich bei der Forschung und Entwicklung zur Blade Batterie v.a. auf die Kosten konzentrieren wollen, um wettbewerbsfähigere Batterien zu entwickeln.Am Mittwoch habe BYD angekündigt, dass ab dem zehnten April zwei neue Versionen der Limousine HAN EV zum Verkauf angeboten würden. Bei einem Modell handele es sich um die Genesis-Version des Flaggschiff-Modells. Zur Ausstattung würden u.a. ein intelligentes Fahrerassistenzsystem und ein intelligentes Verknüpfungssystem gehören. Ebenfalls werde die Jade Green Limited Version des HAN erscheinen. Hierbei handele es sich um die vergleichbare Variante wie der Genesis, aber in Sonderlackierung und mit spezieller Innenausstattung.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link