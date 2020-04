Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Am Dienstag habe der chinesische Konzern seine Zahlen für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr 2019 vorgelegt. BYD verbucht habe in Q1 einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr um rund 37% hinnehmen müssen. Noch stärker sei der Gewinn je Aktie eingebrochen.Die Jahreszahlen für 2019 würden zeigen, dass BYD schon vorher mit Problemen zu kämpfen gehabt habe. Der Gewinn je Aktie habe im Gesamtjahr 2019 deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen. Weitestgehend stabil geblieben seien indes die Umsätze in 2019.Vor allem der Handelskrieg zwischen den USA und China habe die krisenanfällige Autobranche im vergangenem Jahr deutlich belastet. Zudem habe China seine Subventionen eingeschränkt, was zu geringeren Elektroautoverkäufen geführt habe.Nach der Zahlenvorlage komme die BYD-Aktie deutlich unter die Räder. Langfristig bleibe "Der Aktionär" bei BYD jedoch optimistisch. Interessierte Neueinsteiger sollten vorerst mit einem Einstieg abwarten, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link