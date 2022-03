Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

18,805 EUR -4,74% (15.03.2022, 11:40)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

166,90 HKD -6,76% (15.03.2022, 04:08)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,70 USD -8,59% (14.03.2022, 20:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.China habe die Stadt Shenzhen abgeriegelt, nachdem es dort eine Welle von Covid-19-Fällen gegeben habe. Davon betroffen seien auch viele Elektronik- und Autofabriken. So sehe sich unter anderem der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batteriezellen, BYD, mit Produktionsausfällen konfrontiert. Dies könnte sich weiter negativ auf die Aktie auswirken.Die Abriegelung von Shenzhen habe das Potenzial, die Ausfuhr von Autoteilen zu stoppen. Dies könnte zur Folge haben, dass der gesamte Herstellungsprozess unterbrochen werde. Berichten von Bloomberg zufolge habe BYD in seinem Werk in Shenzhen bereits Produktionsprobleme, die auf die Schließungen zurückzuführen seien.Das Unternehmen habe allerdings nicht angegeben, welche Produktionslinien betroffen seien und in welchem Umfang. Der BYD-Campus in Shenzhen beherberge unter anderem die Produktion von Elektrofahrzeugen, die Unternehmenszentrale sowie die Abteilungen für Forschung und Entwicklung.Die Automobilindustrie sei eine der anfälligsten Branchen für Probleme in der Lieferkette. Dementsprechend hart werde es BYD treffen, wenn das Werk in Shenzhen für eine längere Zeit geschlossen bleibe. Charttechnisch sehe die BYD-Aktie stark angeschlagen aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: