Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe einige Wochen mit weiteren Abverkäufen zu kämpfen gehabt. Seit einigen Tagen seien die Bullen aber wieder am Steuer und hätten den Kurs zweistellig steigern können. Gute Absatzzahlen hätten dem Titel Rückenwind verliehen und bis an die wichtige 200-Tage-Linie zurückschnellen lassen. Diese Marken seien für die weitere Entwicklung jetzt wichtig.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hat BYD starke Produktionszahlen gemeldet, die sich nahezu verdoppelt haben. Bei den Elektrofahrzeugen sei das Plus mit über 300 Prozent noch um einiges stärker. Dank der guten Zahlen hätten sich die Bullen wieder aus der Deckung gewagt und vom Tiefpunkt am 28. Januar bei 218 Hongkong-Dollar (HKD) in nur wenigen Handelstagen die Aktie um rund 13 Prozent steigen lassen.Damit pendle der Titel nun um die wichtige 200-Tage-Linie bei aktuell 245 HKD. Wichtig sei jetzt, dass der Kurs nicht unter die beiden Support-Levels bei 228 und 217 HKD falle. Mit einem nachhaltigen Sprung über den GD200 wäre der Abwärtstrend beendet und eine Trendwende werde eingeleitet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: