BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD sei in der Autobranche breit aufgestellt. Neben dem Hauptgeschäft als Autobauer und Batteriehersteller kümmere man sich auch um Ladeinfrastruktur. Zuletzt sei eine neue Tochtergesellschaft gegründet worden, über die zukünftig Versicherungen für Fahrzeuge angeboten werden sollten.BYD Insurance Broker sei zunächst nur eine kleine Tochter mit einem Stammkapital von 50 Millionen Yuan (7,14 Millionen Euro). Das Versicherungsgeschäft selbst zu übernehmen mache für den Autobauer durchaus Sinn. Aufgrund des hohen Know-hows im Autobereich und vieler durch die neuen Softwaretools gesammelter Daten berge das Versicherungsgeschäft viel Potenzial.Mit dem Versicherungsgeschäft füge BYD seinem breiten Portfolio eine weitere potenzielle Einkommensquelle hinzu. Jedoch würden die andauernden Lockdowns in China Sorgen bereiten. Charttechnisch befinde sich die Aktie in einem Abwärtstrend.Interessierte Anleger sollten sich gedulden, bis dieser gebrochen wird, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.