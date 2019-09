Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,82 EUR -0,41% (19.09.2019, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,805 EUR -1,54% (19.09.2019, 10:44)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (19.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.China sei Trendsetter in Sachen Elektromobilität. Wer in die BYD-Aktie investiere, der setze auf einen erfolgreichen Ausbau der Elektromobilität im Reich der Mitte. BYD habe sich in den letzten Jahren in eine gute Ausgangsposition gebracht und spiele nun konsequent die Karte Elektromobilität und Hybridautos.Die letzten Zahlen von BYD hätten einen eindeutigen Trend Richtung Elektromobilität und Hybridautos gezeigt: Im August habe der chinesische Autobauer 36.009 Autos verkauft. Fast 50% der verkauften Autos seien auf Hybrid und Elektroautos entfallen.Nicht vergessen sollte man, dass BYD eine eigene Batterieproduktion habe. Im Vergleich zu vielen anderen Autobauern sei BYD also nicht auf die mächtigen Hersteller von Batteriezellern wie CATL, Samsung SDI und LG Chem angewiesen. Zudem habe BYD einen spannenden Deal an Land gezogen. Das Unternehmen werde Batteriezellen an den chinesischen Autobauer Changan Automobile liefern. Darüber hinaus befinde sich laut der Nachrichtenagentur Bloomberg BYD in Verhandlungen mit der VW-Tochter AUDI. BYD solle in Zukunft die Batterien für AUDIs Elektroautos liefern. Außerdem sei geplant, die Batterie-Sparte abzuspalten und als eigenständige Firma an die Börse zu bringen. Geplant sei ein IPO erst für 2022.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: