Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

8,696 EUR +4,57% (23.07.2020, 22:26)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (23.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe."Made in China" verliere mit Tempo seinen ironischen Beigeschmack. So würden gerade die Autos aus dem Reich der Mitte zusehends an Qualität gewinnen. Technik, Zuverlässig und Design der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge könnten sich mittlerweile mehr als sehen lassen. Vor allem das erste Elektroauto von BYD, das TESLAS "Model" 3 angreifen solle, sei ein Highlight. Und auch die jüngsten Absatzzahlen seien durchaus einen zweiten Blick wert.Das neue Modell "Han" und die darauf aufbauenden Modelle dürften BYD ein neues Image verleihen. Die eigene Batterie-Produktion könnte zudem ein Türöffner als Zulieferer für andere Automobilhersteller sein. Andererseits sei die BYD-Aktie zuletzt rasant gestiegen und befinde sich aktuell in einer Korrekturphase. Investoren könnten im Cockpit bleiben, sollten jedoch unbedingt einen Stop-Loss bei 6,50 Euro setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2020)Börsenplätze BYD-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:8,654 EUR +3,96% (23.07.2020, 19:55)