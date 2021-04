Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

19,10 EUR -2,30% (07.04.2021, 14:45)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

177,80 HKD +0,17% (06.04.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD gehöre fraglos zu den aussichtsreichsten Elektroautobauern der Welt. Trotz der laufenden Konsolidierung sei die Aktie aktuell fünf Mal so viel wert als noch vor rund einem Jahr. Nun könne der chinesische Konzern mit den nächsten guten News punkten.Gestern habe BYD mitgeteilt, dass es im März 16.301 Autos mit Batterieantrieb habe verkaufen können. Das sei mehr als doppelt so viel als beim Rivalen Nio, der auf 7.257 verkaufte Einheiten im vergangenen Monat komme. Auch der andere Konkurrent XPeng habe an dieser Stelle mit 5.102 verkauften Stücken deutlich das Nachsehen. Dabei hätten sowohl Nio als auch XPeng mit ihren Auslieferungszahlen über den Erwartungen der Analysten gelegen.Insgesamt habe BYD in der Sparte "New Energy Vehicle", die neben reinen Elektroautos auch hybride Fahrzeuge beinhalte, mehr als 23.000 Einheiten verkauft. Damit komme BYD im ersten Quartal 2020 auf insgesamt 53.380 verkaufte Autos in diesem Segment. Die Zahl der verkauften Verbrenner-Fahrzeuge von BYD liege im ersten Quartal bei 49.394 verkauften Einheiten.Die Nachfrage in China nach Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten sei enorm. Alleine im ersten Quartal seien rund zehn Millionen Registrierungen solcher Autos vom chinesischen Ministerium für Öffentliche Sicherheit gemeldet worden. Das sei ein neuer Rekord. Dabei liege der Anteil der Autos mit reinem Elektroantrieb bei rund 82 Prozent.Die Aktie von BYD habe seit ihrem Rekordhoch im letzten Jahr mittlerweile über 30 Prozent korrigiert und werde damit wieder interessant für Investoren. Auch Warren Buffett bleibe der Aktie treu.Nachdem die Aktie jüngst ausgestoppt worden ist, behält "Der Aktionär" den Wert weiter im Blick - Watchlist! (Analyse vom 07.04.2021)Mit Material von dpa-AFX