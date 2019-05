Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,31 EUR -2,57% (20.05.2019, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,28 EUR -3,12% (20.05.2019, 16:22)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

46,50 HKD -1,69% (20.05.2019)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (20.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.In der chinesischen Stadt Changzhou wolle BYD ein neues Produktionswerk für Elektroautos hochziehen. 1,5 Mrd. USD werde der chinesiche Autobauer dafür investieren. Bis zu 400.000 Elektroflitzer sollten dort pro Jahr gebaut werden.Auf der Shanghai Motor Show habe BYD wiederum drei neu Plug-In Hybride und zwei neue Elektroautos vorgestellt. Hinzugekommen sei die Elektroauto-Studie E-Seed. Ein echter Hingucker, entworfen vom ehemaligen AUDI-Chefdesigner Wolfgang Egger.Weiterhin habe BYD mit der in Adelaide ansässigen Unternehmensgruppe Evant eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach sollten in Südaustralien zukünftig gemeinsam Elektroautos entwickelt und gebaut werden. Der Plan sehe vor, dass insgesamt drei BYD-Modelle in Down Under an den Start gehen würden.Grundsätzlich habe sich an der BYD-Story nichts geändert. Abstauberlimits könnten bei 42,60 HKD oder umgerechent 4,90 Euro platziert werden. Langer Atem sei gefragt. Der Stoppkurs sollte bei 4,65 Euro platziert werden, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: